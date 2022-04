Autofahrer bringt Fahrradanhänger mit Kind zu Fall

Ein 81-jähriger Autofahrer hat an einem Fußgängerüberweg in der Mainzer Oberstadt am Freitagnachmittag einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Rentner an dem Zebrastreifen abgebremst, als eine Fahrradfahrerin mit Kinderanhänger die Straße überquerte. Der 81-Jährige sei allerdings weitergefahren, bevor das Fahrradgespann den Zebrastreifen komplett überquert hatte. Dabei erfasste das Auto den Kinderanhänger, in dem die 2-jährige Tochter der Fahrradfahrerin saß. Der Anhänger kippte um, das Kind blieb unverletzt. Laut Polizei floh der 81-Jährige nach dem Zusammenstoß vom Unfallort. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.