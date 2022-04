Betrunkener Falschfahrer verursacht zwei Unfälle

per Mail teilen

Ein Falschfahrer aus Wiesbaden hat am Montagabend bei Eltville offenbar unter Alkoholeinfluss zwei Unfälle verursacht. Dabei wurden er und eine Frau leicht verletzt, ein weiterer Mann schwerer. Wie die Polizei mitteilt, streifte der Falschfahrer auf der Bundesstraße 42 in Richtung Wiesbaden zunächst ein entgegenkommendes Auto. Wenig später kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem zweiten Auto. Der Fahrer dieses Autos wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher war laut Polizei zum Zeitpunkt der Unfälle alkoholisiert. Gegen ihn wird nun ermittelt.