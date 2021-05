Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat in Mainz-Bretzenheim bei einem Unfall seinen Beifahrer verletzt und drei geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei berichtet, hatte der 19-Jährige am späten Freitagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen ein geparktes Auto am Straßenrand geprallt. Dadurch wurden zwei weitere geparkte Autos ineinander geschoben. An allen vier Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, sein Beifahrer erlitt eine Kopfverletzung. Ein Atemalkoholtest beim 19-Jährigen ergab knapp ein Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem haben er und sein Beifahrer gegen die in Mainz geltende Ausgangssperre verstoßen.