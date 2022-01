In Worms ist am Montagmorgen ein 21-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt. Danach überschlug sich der Wagen, so ein Sprecher der Polizei. Der Autofahrer stand möglicherweise unter Drogeneinfluss. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. In dem Wagen fand die Polizei Rauschgift. Sie hat gegen die Männer Ermittlungen aufgenommen.