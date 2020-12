Auf der A60 von Mainz in Richtung Bingen ist es am frühen Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte eine Autofahrerin vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Auffahrt auf die Autobahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie sei daraufhin auf die Mittelleitplanke geschleudert worden. Danach sei ein weiteres Auto frontal in das Unfall-Auto hineingefahren. Die Unfallverursacherin ist laut Polizei schwerverletzt, der Fahrer des zweiten Autos leichtverletzt.