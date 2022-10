Kleinwagen stößt bei Worms mit Transporter zusammen

Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Worms und Bobenheim-Roxheim sind mehrere Menschen verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war eine Familie am Sonntagabend mit einem Kleinwagen auf der Landstraße in Richtung Worms unterwegs. In dem Auto saßen zwei Erwachsene und ein 7-jähriges Kind. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer des Kleinwagens an der Anschlussstelle Worms die Landstraße verlassen und übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden Transporter. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin frontal zusammen. Nach Polizeiangaben wurden vier Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.