Mann in Baugrube in Mainz verschüttet - von Feuerwehr geborgen

Unfall in Mainz-Mombach

Im Mainzer Stadtteil Mombach ist am Dienstagnachmittag ein Mann in einer Baugrube verschüttet worden. Er hatte nach Angaben der Feuerwehr in einem Vorgarten eine tiefe Grube ausgehoben.

Dabei rutschte nach Angaben der Feuerwehr plötzlich Erdreich nach und verschüttete den Mann bis zur Brust. Durch das große Gewicht der Erde wurde er zusätzlich gegen die Hauswand gedrückt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe er bis zur Brust festgesteckt und habe starke Schmerzen gehabt, sei aber ansprechbar gewesen. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk mussten laut Einsatzleiter vorsichtig und gleichzeitig schnell vorgehen, denn der Mann habe gedroht auszukühlen. Einsatzkräfte graben Mann aus Baugrube aus Die Einsatzkräfte befreiten ihn mit den Händen von der schweren Erde. Das habe über eine Stunde gedauert, so der Einsatzleiter der Feuerwehr. Inzwischen wurde er in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen sind nach ersten Informationen nicht lebensgefährlich.