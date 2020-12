Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der B9 bei Worms sind drei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr ein 24-Jähriger an einer Ampel auf ein vorausfahrendes Auto auf. Der Zusammenstoß war so stark, dass sich die Fahrzeuge ineinanderschoben und anschließend gegen den Ampelmast prallten. An beiden Autos sowie an der Ampel entstand ein hoher Sachschaden. Laut Polizei ergab ein Urintest, dass der Unfallverursacher Drogen genommen hatte. Aufgrund des Unfalls musste die B9 in Richtung Ludwigshafen zwei Stunden gesperrt werden. Der Landesbetrieb Mobilität kümmert sich den Angaben zufolge um die beschädigte Ampel.