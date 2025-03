Schon wieder hat es auf der A643 in Höhe Mainz-Mombach gekracht. Ein Autofahrer ist mit dem Fahrbahntrenner kollidiert, hat sein zerstörtes Fahrzeug stehenlassen und ist getürmt.

Der Unfall passierte am frühen Donnerstagmorgen. Der Fahrer war vermutlich in Richtung Mainz über die Schiersteiner Brücke gefahren. In Höhe der Ausfahrt Mainz-Mombach, wo die Fahrbahn nach links verschwenkt, hatte er dann offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Fahrbahntrenner aus Beton gekracht.

Fahrer flieht nach Unfall von Schiersteiner Brücke

Anschließend war er geflohen und hatte das völlig demolierte Auto quer zur Fahrbahn stehend zurückgelassen. Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim melden. Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn Richtung Bingen zweieinhalb Stunden lang voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf der Brücke zurück bis zum Schiersteiner Kreuz.

Die Identität des Fahrers ist zwar noch nicht endgültig geklärt. Die Polizei geht aber davon aus, dass es sich um einen Mann handelt. Und der habe definitiv Fahrerflucht begangen, so eine Polizeisprecherin.

Unfall ist schon Nummer 18 in kurzer Zeit an derselben Stelle

Zwar ist die Fahrerflucht in diesem Fall etwas besonderes, der Unfall an sich aber leider nicht. Seit Oktober 2023 hat es an derselben Stelle schon 17 Mal gekracht, immer wieder gab es dabei auch Verletzte. Nun also Nummer 18 - was in diesem Fall die Unfallursache war, das muss die Polizei noch rausfinden.

Das grundsätzliche Problem ist aber, dass die Zahl der Fahrspuren an dieser Stelle von drei auf zwei reduziert wird. Denn die rechte Spur wird zur Ausfahrt Mainz-Mombach, während die anderen beiden Spuren in eine enge Linkskurve gehen. Die Geschwindigkeit ist wegen dieser Engstelle auf 60 Stundenkilometer reduziert. Doch viele Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht daran, so die Polizei.

Polizei will problematische Stelle auf A643 sichtbarer machen

Die Polizei will versuchen, den Unfallschwerpunkt zu entschärfen und die Stelle mit der Verschwenkung noch sichtbarer zu machen. Dazu würden bereits Gespräche mit der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes geführt.