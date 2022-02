Unfälle auf eisglatter Fahrbahn

per Mail teilen

Ein 20-jähriger Autofahrer hat Sonntagnacht in Eich auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Wie die Polizei mitteilt, schleuderte der Mann aus einer Linkskurve und prallte gegen ein Hoftor. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Hoftor entstand laut Polizei ein Sachschaden von 8.500 Euro. Laut Polizei übersah ein weiterer Autofahrer den herbeigerufenen Abschleppdienst. Der 18-Jährige wich nach rechts aus, überfuhr ein Blumenbeet und prallte gegen eine Hauswand. Die Polizisten stellten bei dem Mann 1,44 Promille Alkohol im Blut fest und entzogen ihm den Führerschein. An seinem Wagen und der Hauswand entstand insgesamt ein Sachschaden von 10.000 Euro.