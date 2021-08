per Mail teilen

[06:56] Dietz, Alexander

Auf der A63 bei Nieder-Olm ist am Donnerstagabend ein 72-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache verunglückte. Andere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht beteiligt. Die Autobahn musste kurz gesperrt werden, damit ein Rettungshubschrauber landen konnte. Auch mehrere Kranken- und Feuerwehrwagen waren im Einsatz. Der Autofahrer schwebte aber nicht in Lebensgefahr, sodass der Hubschrauber laut Polizei ohne den 72-Jährigen schnell wieder abheben konnte. Die Polizei ermittelt jetzt.