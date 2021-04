Bei einem Unfall auf der A671 bei Mainz-Kastel sind am Abend drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war zunächst ein Autofahrer auf einen Lastwagen aufgefahren. Drei andere Fahrzeuge hielten deswegen vor der Unfallstelle an. Dies übersah ein weiterer Autofahrer, dieser fuhr wiederum in die vor ihm stehenden Autos. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Für Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Mainz-Kastel in Richtung Darmstadt für zwei Stunden voll gesperrt bleiben. Vor Ort waren mehr als 50 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten.