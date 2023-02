Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A671 bei Hochheim

Lkw fährt in Unfallauto

Auf der A671 bei Hochheim (Main-Taunus-Kreis) ging am frühen Montagmorgen nichts mehr. Wegen eines Unfalls blieb die Autobahn in Richtung Süden an der Stelle für mehrere Stunden gesperrt.

Nach ersten Informationen der Polizei war 23-jähriger Autofahrer zusammen mit einer Beifahrerin auf der Autobahn unterwegs. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes ins Schleudern, prallte gegen die linke Schutzplanke und blieb dann mitten auf der Autobahn quer stehen. Lkw-Fahrer fährt in Unfallstelle Ein Lkw-Fahrer konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Unfallwagen. Dabei wurde der 23-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch die Beifahrerin erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. A671 stundenlang gesperrt Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die A671 an der Stelle für mehrere Stunden gesperrt. Aktuell finden laut Polizei letzte Säuberungsarbeiten statt. Neben der Autobahnpolizei Südhessen waren Streifen der Autobahnpolizei Westhessen und der Polizei Flörsheim vor Ort, außerdem Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienste.