Unfall A66 bei Wiesbaden - Motorradfahrer getötet

Ein Motorradfahrer ist auf der A66 bei Wiesbaden von zwei Autos überrollt und getötet worden. Nach Angaben der Polizei war der 34-Jährige in der Nacht auf Sonntag gestürzt, nachdem er einem Pkw aufgefahren war. Jürgen Rademacher:

Der Unfall passierte am Sonntagmorgen gegen 0:40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nordenstadt und Erbenheim. Am Ende einer langen Geraden fuhr der Motorradfahrer nach Polizeiangaben auf der rechten Spur auf das Auto auf. Er kam zu Fall und blieb in der Dunkelheit auf der linken Spur liegen. Dort wurde der Mann von zwei Autos überrollt, unter anderem von einem Lamborghini. Der Motorradfahrer wurde tödlich verletzt. Die Trümmer vom Unfall verteilten sich auf mehreren hundert Metern. Kurz nachdem die Polizei die Unfallstelle abgesperrt hatte, krachte ein Auto in das Heck des Polizeiwagens. Er musste abgeschleppt werden. Die Autobahn 66 war acht Stunden gesperrt. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam.