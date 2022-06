Unfall mit fünf Verletzten - Verursacher flieht

Bei einem Unfall auf der A643 an der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim sind am Pfingstmontagmittag fünf Personen leicht verletzt worden. Unfallverursacher war laut Polizei ein Autofahrer, der viel zu schnell auf der Überholspur unterwegs gewesen sei. Er kollidierte mit einem Wagen, der zum Überholen auf die linke Spur wechseln wollte. Dabei wurde auch ein drittes Auto beschädigt. Der Unfallverursacher floh laut Polizei vom Unfallort. Die Suche nach ihm dauere noch an. Die fünf Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die A643 in Richtung Wiesbaden für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.