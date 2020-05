Der Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Unfall auf der Autobahn 63 bei Alzey am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Der Mann sei von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Mainz gebracht worden und in kritischem Zustand, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall kam der Wagen des Mannes aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr über alle Spuren und krachte schließlich in die Mittelleitplanke. Dabei habe er ein vorausfahrendes Auto touchiert, dessen Fahrerin leicht verletzt wurde.