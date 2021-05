Bei einem Unfall auf der A61 bei Worms sind am Montagabend fünf Menschen verletzt worden. Nach Auskunft der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim hatte ein Autofahrer beim Überholen einen anderen Wagen und dann die Mittelleitplanke gestreift. Beide Autos seien liegengeblieben, ein drittes habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei in die Unfallstelle gefahren. Laut Polizei wurden die Beifahrerin des Unfallverursachers sowie die vier Insassen der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A61 in Richtung Koblenz eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.