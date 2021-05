Auf der A61 bei Dintesheim (Landkreis Alzey-Worms) hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim hat sich der Unfall gegen 14 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe des Parkplatzes Langwiese ereignet. Ein Autofahrer sei dabei schwer verletzt worden. Offenbar war der Mann mit seinem Wagen auf einen Lkw aufgefahren, als dieser wegen einer Baustelle bremsen musste. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit einer Rettungsschere befreit werden. Es handelt sich um einen 41-jährigen aus dem Raum Worms. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in die Mainzer Unimedizin. Die Autobahn wurde am Nachmittag geräumt, der kilometerlange Stau löste sich aber nur langsam auf.