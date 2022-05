Ein Toter bei Unfällen am Frankfurter Flughafen

Bei zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Unfällen am frühen Sonntagmorgen am Frankfurter Flughafen ist ein Mann ums Leben gekommen. Außerdem gab es mehrere Verletzte. Nach Angaben der Polizei waren zunächst zwei Autos in den Unfall verwickelt, der zunächst glimpflich verlief. Dann aber raste wohl nach derzeitigem Kenntnisstand ein dritter Pkw in die Unfallstelle auf der A3 am Frankfurter Flughafen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei sprach zunächst von einem Toten und neun Verletzten, die Feuerwehr dagegen von zwölf verletzten Personen. Auch zwei Hunde sollen bei dem Unfall gestorben sein. Die A3 war über Stunden voll gesperrt.