Unbekannter wirft Wachteln vom Balkon

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei am Montagnachmittag in Budenheim: Dort warf jemand Wachteln von einem Balkon.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten von einem 38-jährigen Anwohner informiert, dass jemand "Hühner vom Balkon werfe". Der Mann war mit den Tieren bereits unterwegs zum Tierheim, wo sich herausstellte, dass es sich nicht um Hühner, sondern Wachteln handelte.

Laut Polizei waren die Tiere weitgehend unverletzt, ein Vogel blutete leicht am Schnabel. Das Geschehene habe die Tiere aber deutlich mitgenommen. Wachteln können zwar fliegen, tun dies aber nur in Notfällen. Normalerweise halten sie sich immer am Boden auf.

Die Wachteln befinden sich derzeit im Tierheim in Mainz. Tierheim Mainz

Ermittlungen der Polizei laufen

Wem die Wachteln gehören und warum sie vom Balkon geworfen wurden, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Ein Sprecher teilte auf SWR-Anfrage mit, dass die Ermittlungen noch andauern.