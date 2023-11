per Mail teilen

Am Sonntagabend hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Worms überfallen. Er konnte mit 1.000 Euro Beute fliehen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Unbekannte am frühen Sonntagabend die Tankstelle in der Alzeyer Straße betreten. Er bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Die Frau gab dem Mann die Tageseinnahmen, der Räuber floh zu Fuß in Richtung Wormser Innenstadt. Er soll etwa 1.000 Euro erbeutet haben.

Täter konnte fliehen

Trotz einer groß angelegten Suche fanden die Einsatzkräfte den Mann nicht mehr. Die Wormser Kriminalpolizei sucht deshalb nun nach Zeugen. Beschreibungen nach ist der Täter 1,60 groß, etwa 50 Jahre alt und korpulent. Er hat einen dunklen Teint. Er trug zum Tatzeitpunkt einen Strickpullover mit auffälligem Muster in braun-weiß, eine dunkle Hose, eine rote Baseballkappe, eine dunkle Sonnenbrille und eine OP-Maske.

Zeugen gesucht Wer Hinweise zu dem Überfall oder dem Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Kriminalinspektion Worms. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Überwachungsvideos werden gesichtet

Für die Ermittlungen wertet die Polizei jetzt auch die Aufnahmen der Videoüberwachungskameras an der Tankstelle aus. Die Mitarbeiterin der Tankstelle blieb bei dem Überfall laut Polizei unverletzt.