Ein unbekannter Mann hat in Mainz-Kostheim mehrere Steine auf ein geparktes Auto geworfen und das Fahrzeug dadurch erheblich beschädigt. Nach Angaben der Polizei war der Besitzer gerade in seinen geparkten Wagen gestiegen, als der Unbekannte anfing, die Steine gegen das Fahrzeug zu werfen. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.