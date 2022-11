Acht Tonnen Schokolade im Wert von 80.000 Euro in Ginsheim-Gustavsburg gestohlen

In Ginsheim-Gustavsburg bei Mainz haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag einen LKW-Anhänger mit acht Tonnen Schokolade gestohlen. Es ist bereits der zweite größere Schokoladen-Diebstahl in kurzer Zeit.

Nach Polizeiangaben hatte die Schokoladen eines Schweizer Herstellers einen Wert von 80.000 Euro. Ob es sich bei der Ladung um Schokoladen-Tafeln handelt, um Nikoläuse oder um andere Weihnachtsprodukte, das weiß die Polizei nicht. Bis jetzt sei die Süßware auch noch nicht wieder aufgetaucht. Der leere Anhänger eines Logistikunternehmens sei dagegen bereits bei Dietzenbach im Kreis Offenbach gefunden worden. Wie genau es die bislang unbekannten Täter geschafft haben, den Anhänger zu stehlen, sei noch unklar. Nicht erster Schokoladen-Diebstahl Es ist nicht das erste Mal, dass im hessischen Ginsheim-Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau Schokolade verschwunden ist. Bereits Ende Oktober wurden dort schon einmal mehrere Tonnen Schokolade gestohlen. Damals handelte es sich um 32 Paletten im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei fand sie schließlich in einer rund 45 Kilometer entfernten Lagerhalle. Dieses Mal sei die Lagerhalle aber leer gewesen. Die Polizei fand die Ladung des im Oktober gestohlenen Anhängers in einer Lagerhalle rund 45 Kilometer entfernt. Polizeipräsidium Südhessen Die Kriminalpolizei Rüsselsheim, die die Ermittlungen übernommen hat, bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.