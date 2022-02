Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Im Binger Stadtteil Dromersheim haben zwei Männer in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Nach Polizeiangaben flohen die Täter zunächst zu Fuß und fuhren dann mit einem Auto davon. Sie seien mit Sturmhauben maskiert gewesen. Laut Polizei erbeuteten sie Zigaretten und Bargeld in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro. Der Zigarettenautomat wurde völlig zerstört. Die Fahndung nach den Tätern war bislang erfolglos. In Niederhausen (Kreis Bad Kreuznach) wurde in derselben Nacht ebenfalls ein Zigarettenautomat gesprengt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.