Unbekannte Täter haben laut Polizei Altöl in einem Toilettenhäuschen auf dem Parkplatz Sitzborn verteilt. Wieviel Öl in die Kanalisation gelangt ist, ist noch unklar.

Der Vorfall ist wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Parkplatz Sitzborn an der A61 in Höhe Zotzenheim (Kreis Mainz-Bingen) passiert. Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim haben die verschmutzte Toilette bei ihren Kontrollen entdeckt und sie erst einmal gesperrt.

Sie sahen Reste des Öls am Toilettenrand. Daher wisse man nicht, wieviel Öl in die Toilette und in die Kanalisation gelangt ist, so die Polizei. Auch was für ein Öl es war, sei unklar. "So etwas kommt nicht oft vor", sagt ein Sprecherin der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim dem SWR.

Entwarnung: Kein Altöl in Kläranlage entdeckt

Da das Öl auch in die Toilette gelangt ist, hatte die Polizei befürchtet, dass es durch den Kanal in die benachbarte Kläranlage "Mittlerer Wiesbach" in Welgesheim gespült worden sein könnte.

Ein Mitarbeiter der Kläranlage hat aber Entwarnung geben: "In der Kläranlage konnte keine größere Menge Öl festgestellt werden." Er appellierte noch einmal an alle, Altöl auf keinen Fall in der Toilette zu entsorgen, sondern bei Wertstoffhöfen und Sonderabfall-Annahmestellen.

Appell an alle Bürger: Kein Altöl in Toilette

Gelange Altöl in den Kanal, könne das schwerwiegende Folgen haben. "Es kann zu einem Brand im Kanal kommen", so der Mitarbeiter der Kläranlage. Das sei sehr gefährlich für Arbeiter im Kanal.

Und wenn es stark regnet, würde das Öl mit dem Abwasser in den Fluss geleitet. Dann wären die Tiere in den Gewässern in Gefahr. Die Folge wären große Schäden für die Natur.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Sie ermittelt wegen einer Umweltstraftat. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen. Wer in der Nacht vom 16. Juni auf 17. Juni etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz Sitzborn an der A61 beboachtet hat, soll sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Telefonnummer 06701 - 9190 melden.