Was für eine Schweinerei: Im Naturschutzgebiet zwischen Mainz-Finthen und Budenheim haben Unbekannte haufenweise illegalen Müll entsorgt. Umweltstreife und Feuerwehr mussten ran.

"Was für ein unschöner Jahresbeginn", schreibt die Stadt Mainz in ihrer Mitteilung zu dem Vorfall. Am Zugang zum Naturschutzgebiet zwischen Mainz-Finthen und Budenheim haben Unbekannte große Mengen an Hausmüll abgeladen - vermutlich am Neujahrsfeiertag. Gleich säckeweise haben sie ihren Dreck in die Natur geworfen, darunter Plastikverpackungen, Pappe und haufenweise Essensreste - insgesamt vier große Haufen.

Feuerwehr macht den Weg zum Müll frei

Nach der Entdeckung waren zunächst Mitarbeiter von Ordnungsamt und Umweltstreife vor Ort. Sie suchten im Müll nach Hinweisen, die eventuell zu den Tätern führen könnten.

Im Anschluss musste noch die Mainzer Feuerwehr ran: Sie entfernte einen umgekippten Baum, der den Weg zum Müll versperrte. Dann konnten Mitarbeiter der Kommunalen Abfallwirtschaft den Dreck wegräumen und entsorgen. Die Stadt Mainz sucht nun Zeugen.