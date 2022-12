Fußbälle verteilt, Schlüssel gestohlen: Unbekannte randalieren auf Sportplatz in Nierstein

Vandalismus in der Nacht zu Heiligabend: Unbekannte haben auf dem Gelände des VfR Nierstein unter anderem einen Material-Container aufgebrochen. Dabei wurden auch wichtige Schlüssel gestohlen.

Nach Angaben der Polizei in Oppenheim hatte eine Zeugin am Samstagvormittag die Bescherung entdeckt und den Vereinsvorsitzenden alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen knackten die Unbekannten die Zahlenschlösser des Material-Containers und brachen Schränke auf. Dann verteilten sie Fußbälle und andere Sport-Utensilien auf dem Spielfeld. Auch hätten die Täter versucht, in das Sportheim und in die Umkleidekabinen einzudringen.

Laut Verein wurden einige wichtige Schlüssel gestohlen - unter anderem für die Flutlichtanlage. Und auf dem Sportplatz wurden mehrere leere Bierkästen gefunden.

Mindestens 1.000 Euro Schaden

Den Schaden, der angerichtet wurde, schätzt die Oppenheimer Polizei auf gut 1.000 Euro. Der Verein hat mittlerweile Anzeige erstattet. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass sich die Täter eine gewisse Zeit auf dem Platz aufgehalten und ausgetobt haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Oppenheimer Polizei oder beim Verein VfR Nierstein zu melden.

Der Verein hofft, dass die Schäden bis zum 20. Januar wieder behoben sind, denn dann startet der Spielbetrieb nach der Winterpause.