Unbekannte haben alle Sonnenbrillen aus einer Optikerfiliale in der Alzeyer Fußgängerzone gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der oder die Täter müssen nach Geschäftsschluss gekommen sein. Denn am vergangenen Freitagabend um 18 Uhr waren alle Brillen noch in dem Optikerladen in der Alzeyer Fußgängerzone.

Am nächsten Morgen hat der Mitarbeiter des Optikers zuerst die aufgebrochene Tür entdeckt. Im Laden sah er dann die leeren Regale. Alle Sonnenbrillen waren verschwunden. Keine einzige war mehr in den Regalen, Ständern und im Lager.

757 Sonnenbrillen aus Regalen verschwunden

Die Diebe haben insgesamt 757 Sonnenbrillen gestohlen. Sie haben einen Wert von etwa 100.000 Euro. Die Ermittler glauben, dass der oder die Diebe die Brillen in Tüten, Säcken oder Kästen abtransportiert haben. "Denn bei dieser Menge ist das nicht anders möglich", so eine Sprecherin der Wormser Polizei.

Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugenhinweise. Wer ein Auto Freitagnacht in der Alzeyer Fußgängerzone beobachtet hat, soll sich melden. Sie glauben, dass die Unbekannten nur so die 757 Brillen vom Tatort weggeschafft haben können.

Geklaute Sonnenbrillen könnten im Internet auftauchen

In nächster Zeit könnten die wertvollen Sonnenbrillen im Internet zum Verkauf angeboten werden, so die Polizei. "Oder aber wir finden die Sonnenbrillen bei einer Verkehrskontrolle", sagt die Sprecherin der Wormser Polizei.