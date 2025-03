Bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist, sind am Dienstag noch einmal die Narren auf der Straße. Bei der traditionellen Mainzer Kappenfahrt kamen die letzten Bonbons unters Volk.

Feierwütige Narren gähnen, wenn sie das Wort Kappenfahrt hören. Für Kinder ist sie eins der Hightlights der Fastnachtstage. Denn bei der Kappenfahrt werden alle Süßigkeiten geworfen, die nach dem Rosenmontagszug noch übrig sind.

In Cabrios unterwegs bei der Kappenfahrt in Mainz

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) organisierte den Narrenkorso, bei dem Cabrios durch die Stadt rollten. Elf Zugnummern hatte die Kappenfahrt. Mit dabei unter anderem eine Abordnung der Mainzer Ranzengarde, der Garde der Prinzessin oder der "Schnorreswackler".

Umzug und Party in Nieder-Olm

Wer heute nochmal richtig feiern will und noch genug Reserven hat, ist bei einem der größten Umzüge in der Region in Nieder-Olm gut aufgehoben. Der Fastnachtsumzug startet um 14 Uhr 11 und führt durch die Straßen der Stadt. Der Umzug endet an der Ludwig-Eckes Halle und klingt dort auch mit Party "uff de Gass" aus. Dafür sind einige Straßen in Nieder Olm gesperrt.

Nackenheim und Undenheim laden Narren ein

Auch in Nackenheim sind die Narren noch feierwillig. Der Carneval-Verein Entenbrüder 1900 e.V. lädt um 14 :11 Uhr zum Umzug ein. Ähnlich bunt und fröhlich geht es zur gleichen Zeit in Zornheim und in Ludwigshöhe zu, auch dort gibt es noch Umzüge. Der Fastachtsumzug in Undenheim startet um 15 Uhr 11.

Mainz-Drais und Mainz-Mombach feiern auch noch

In Mainz-Mombach lautet das Fastnachtsmotto: "Es ist Fastnacht! Freut euch des Lebens und ruft Helau!" Genau das machen die Narren heute beim traditionellen "Schissmelle-Umzug". Der Umzug rollt die Kreuzstraße entlang, über die Hauptstraße bis zur Eintracht-Halle, wo noch gefeiert wird.

Der Draiser Umzug ist besonders bei Familien beliebt. Mit Musik, vielen Fußgruppen und mehreren Wagen zieht er jedes Jahr tausende Besucher an.