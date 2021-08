In der Mainzer Innenstadt kann es in den nächsten Wochen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund sind Bauarbeiten an der sogenannten Umweltspur an Rheinallee und Großer Bleiche.

Dazu werden der rechte Fahrstreifen und der Gehweg an der Großen Bleiche weitgehend gesperrt. Der Verkehr werde über Nachbarstraßen umgeleitet, so ein Stadtsprecher. Fußgänger sollten sich darauf einstellen, dass der Gehweg nur eingeschränkt genutzt werden kann. Die Arbeiten im Bereich der Großen Bleiche sollen bis zum 27. August dauern. Seit Mitte Juli wird schon auf der Rheinallee an der Umweltspur gebaut. Während der Sommerferien gibt es in Mainz noch elf weitere Baustellen. Kritik an Umweltspur Die sogenannte Umweltspur ist laut Stadt für Busse, Taxis und Fahrräder reserviert. Kritiker bemängeln, dass sie nicht wie in anderen Städten auch von E-Autos und Fahrgemeinschaften genutzt werden darf. Die Stadt Mainz hingegen argumentiert, der öffentliche Personennahverkehr sei das wichtigste Element der Verkehrswende und genieße daher Vorrang. Auf der Rheinallee vor dem Kurfürstlichen Schloss wird schon seit ein paar Wochen an der Umweltspur gebaut SWR Sarina Fischer In der Stadt Mainz gibt es bereits seit mehreren Jahren zum Teil erhebliche Verkehrsbehinderungen wegen diverser Baustellen. Betroffen davon waren unter anderem die Große Langgasse oder auch der Münsterplatz. Zudem wurde die marode Hochstraße zwischen der Neustadt und dem Mainzer Stadtteil Mombach gesperrt.