Auf der Rheinallee in Mainz hat der weitere Ausbau der Umweltspur für Busse, Taxen und Radfahrer begonnen. Die Stadt Mainz hatte diese Spur unter anderem schon in der Kaiserstraße eingerichtet, um die Schadstoffbelastung in der Luft zu senken. Im Zuge der Arbeiten auf der Rheinallee müssen zeitweise einzelne Fahrspuren in beide Richtungen gesperrt werden, so die Stadt. Deshalb könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Ausbau der Umweltspur soll voraussichtlich bis Ende August dauern.