Feuerwehr rettet Umweltschützer aus Mühlenteich

Die Feuerwehr in Bad Kreuznach hat am Dienstagvormittag zwei Männer und ihr Boot aus dem Mühlenteich in der Innenstadt gerettet. Die Männer hatten nach Angaben der Feuerwehr in einer Umweltschutzaktion einen Kühlschrank und eine Mülltonne aus dem Wasser geholt. Aufgrund der starken Strömung sei ihr Boot abgetrieben. Das habe sich dann am Wehr zur Nahe festgesetzt und drohte über das Wehr weiter abzutreiben. Die Männer seien mit einem Rettungsboot an Land geholt worden. Aufwendiger war laut Feuerwehr, das havarierte Boot wieder an Land zu ziehen. Der Einsatz habe mehr als zwei Stunden gedauert.