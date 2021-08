Der mit einer halben Million Euro dotierte Deutsche Umweltpreis geht dieses Jahr unter anderem an die Biologin Katrin Böhning-Gaese, die viele Jahre an der Universität Mainz Ökologie gelehrt und an der Uni Tübingen promoviert hat. Außerdem wurde der Moorforscher Hans Joosten mit dem Preis ausgezeichnet. Der Preis soll den Einsatz der beiden Wissenschaftler beim Arten- und Klimaschutz würdigen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU sieht in der Arbeit von Katrin Böhning-Gaese einen wichtigen Beitrag dafür, die biologische Vielfalt und deren Wert zu verstehen. Die heutige Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt versuche, so die DBU, Umweltveränderungen in Ökosystemen in den nächsten Jahrzehnten so genau wie möglich vorherzusagen. Der Preis ist eine der höchstdotierten Umweltauszeichnungen Europas und wird am 10. Oktober von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier überreicht.