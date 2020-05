per Mail teilen

In der Mainzer Innenstadt kommt es zu weiteren Einschränkungen aufgrund von Bauarbeiten, der Münsterplatz wird umgestaltet. Die Bauarbeiten rund um den Platz sollen im Juni beginnen und etwa ein Jahr dauern.

Dadurch soll ein fußgängerfreundlicher und barrierefreier Weg in die Innenstadt geschaffen werden, sagte Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Bündnis 90/Grüne). Ab Mai nächsten Jahres soll das Gestaltungskonzept der bereits fertig gestellte Bahnhofsstraße in die Schillerstraße hinein verlängert sein. Dann könne man gut zu Fuß Richtung Schillerplatz gehen, so Eder.

Durch neue Bäume, Sitzmöglichkeiten und Grünbeete werde der "Unort" Münsterplatz aufgewertet. Zu den Baumaßnahmen gehören außerdem die Erneuerung von Versorgungsleitungen, Gleisen und Bodenbelägen sowie die Verbreiterung des Gehwegs.

In der Planung der Stadt sind für den neuen Münsterplatz Sitzmöglichkeiten, weitere Bäume und zwei Hochbeete vorgesehen. Landeshauptstadt Mainz

Auch weitere Straßen betroffen

Neben dem Münsterplatz sollen auch die umliegenden Straßen saniert werden. Betroffen seien die Große Bleiche, die Kleine Langgasse und die Schillerstraße. Letztere müsse aufgrund von Gleisarbeiten im Juli vier Wochen lang voll gesperrt werden. In der Nähe soll ein Ersatz für die Haltestelle Schillerstraße eingerichtet werden.

Im Rahmen der Bauarbeiten müsse auch ein Abschnitt der Großen Bleiche von Juni bis September halbseitig für den Verkehr gesperrt werden. Eine Vollsperrung sei lediglich an drei Tagen nötig - voraussichtlich an einem Wochenende im September.

Auch umliegende Straßen des Münsterplatzes werden umgebaut, unter anderem die Große Bleiche. SWR Katharina Feißt

Die Bauarbeiten am Münsterplatz selbst sollen von Oktober bis Dezember stattfinden, um den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Die Geschäfte rund um den Platz sind nach Angaben der Stadt aber während der gesamten Bauzeit erreichbar. Die Baukosten betragen demnach 2,6 Millionen Euro.