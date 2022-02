Verbrecher betrügen 83-Jährige aus Worms um 90.000 Euro

Unbekannte haben eine 83-jährige Frau aus Worms um insgesamt 90.000 Euro betrogen. Laut Polizei hatten die Täter die Frau mit einem sogenannten Schockanruf dazu gebracht, ihnen das Geld auszuhändigen.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich am Montag zunächst eine Frau mit weinerlicher Stimme bei der 83-Jährigen gemeldet und behauptet, ihre Tochter zu sein. Sie habe einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei, sagte die Anruferin. Dann übernahmen ein angeblicher Rechtsanwalt und ein angeblicher Staatsanwalt das Gespräch und forderten von der 83-Jährigen 40.000 Euro, damit die Tochter aus dem Gefängnis entlassen werde.

Unbekannte betrügen Seniorin gleich zweimal

Nachdem ein Unbekannter das Geld vor dem Haus des Opfers abgeholt hatte, meldeten sich die beiden Männer erneut am Telefon und forderten weitere 50.000 Euro Honorargebühren, die die Frau ebenfalls in ihrem Haus aufbewahrt hatte. Erst als auch dieses Geld übergeben war, meldete sich die 83-Jährige bei ihrer Tochter. In diesem Moment wurde klar, dass sie Opfer eines Betruges geworden war.

Weitere Fälle von Betrugsversuchen in Rheinhessen

Der Polizei wurden noch zahlreiche weitere Betrugsanrufe in der Region gemeldet, heißt es in einer Mitteilung. Dabei kam es allerdings zu keinen weiteren Geldübergaben, weil die Täter die Gespräche abbrachen oder die Opfer rechtzeitig den Betrugsversuch erkannten.

Täter geben oft vor, Polizisten oder Rechtsanwälte zu sein

In den meisten Fällen täuschen die Täter vor, Polizeibeamte oder Staatsanwälte zu sein. Oftmals haben sie noch andere Personen an ihrer Seite, die vorgeben Sachverständige, Rechtsanwälte oder gar Enkel, Kinder oder andere Angehörige zu sein. In nahezu jedem Fall setzen die Täter auf eine Schocknachricht und nutzen so die Angst und die Hilflosigkeit der Angerufenen aus, so die Polizei.