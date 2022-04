Neuer Direktor des Gutenberg-Museums tritt Amt an

per Mail teilen

Der neue Direktor des Mainzer Gutenberg-Museums Ulf Sölter hat am Freitag sein Amt angetreten. Sölter ist Kunsthistoriker und war zuletzt Leiter des Gustav-Lübcke-Museums der Stadt Hamm. Er habe viel Erfahrung in der Museumsarbeit, heißt es von der Stadt Mainz. Sölter soll jetzt die Neubauphase des Gutenberg-Museums begleiten. Die bisherige Direktorin Anette Ludwig leitete fast 12 Jahre lang das Museum. In diese Zeit fiel das Nein der Mainzerinnen und Mainzer zum sogenannten Bibelturm, ein geplanter Erweiterungsbau. Ludwig wechselt nun zur Klassik Stiftung Weimar.