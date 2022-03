Ukraine-Krieg: Hilfe für Haustiere von Flüchtlingen

Tierheime in der Region wollen sich um Haustiere von Flüchtlingen aus der Ukraine kümmern. Die Tiere können oft nicht mit in die Unterkünfte ihrer Besitzer kommen.

Das Tierheim Mainz zum Beispiel leistet derzeit Vermittlungshilfe. In Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst hat das Heim einen Aufruf gestartet. Gesucht wird eine vorübergehende Heimat für Hunde, Katzen und Kleintiere. Schon jetzt haben sich nach Angaben des Tierheims zahlreiche Menschen gemeldet, die einen Platz anbieten wollen.

Helfer rechnen mit mehr Flüchtlings-Haustieren aus der Ukraine

Derzeit würden zwar nur einzelne Flüchtlinge eine Unterkunft für ihre Tiere suchen, aber der Bedarf werde in den nächsten Wochen noch steigen, so eine Sprecherin der Malteser. Auch in Worms gibt es Hilfe: Das dortige Tierheim bietet unter anderem eine medizinische Erstversorgung und Futter an. Auch das Tierheim Bad Kreuznach will nach Angaben eines Sprechers helfen, wo es kann. Viel Platz habe man zwar nicht mehr, aber einzelne Tiere könne man kurzfristig aufnehmen, bis sie an jemanden vermittelt worden sind.