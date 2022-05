Ab kommender Woche müssen in Mainz Geflüchtete aus der Ukraine auch in einer Turnhalle im Stadtteil Drais untergebracht werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung kommen die übrigen Unterkünfte an ihre Grenzen. Dort seien mittlerweile etwa 660 Menschen untergebracht worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Turnhalle in Drais sei bereits in den vergangenen Wochen für bis zu 150 Menschen aus der Ukraine vorbereitet worden. Die Betreuung der Menschen sollen die Malteser übernehmen.