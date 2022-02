Ukrainisches Dorf bittet in Sprendlingen um Hilfe

Es ist das eingetreten, wovor viele Menschen Angst haben: Es herrscht Krieg in der Ukraine. Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen will helfen - die Frage ist nur, wie.

Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen im Kreis Mainz-Bingen hat eine kommunale Partnerschaft mit der ukrainischen Gemeinde Boratyn. Das Dorf hat knapp 400 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt im Nordwesten des Landes. Es ist eine der ersten Partnerschaften zwischen der Ukraine und Rheinland-Pfalz. Verbandsbürgermeister Manfred Scherer (SPD) sorgt sich um die Menschen, die er über diesen Austausch kennengelernt hat. Man habe ihn schon vor Tagen um Hilfe gebeten, erzählt er.

Kommen Hilfsgüter überhaupt in der Ukraine an?

Kurz nachdem klar war, dass Russland die Ukraine militärisch angreift, hatte Manfred Scherer Kontakt mit der Partnergemeinde. Das sei am Donnerstagmorgen gewesen, erzählt er. In dem ukrainischen Ort werden vor allem Generatoren benötigt, um Strom zu produzieren, und Funkgeräte für den Fall, dass das Telefonnetz zusammenbricht. Die Nachbarstadt Luzk soll bereits bombardiert worden sein. Das habe man ihm erzählt, sagte Scherer. Man würde von Seiten der Verbandsgemeinde gerne helfen. Er sei vom Kriegsbeginn in der Ukraine sehr betroffen.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen Manfred Scherer (2. v.l.) beim Besuch in der ukrainischen Partnergemeinde Boratyn. Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen

Hilfskonvoi geplant

Inzwischen wurde in der Verbandsgemeinde ein Krisenstab eingerichtet. In den kommenden Tagen soll ein Lkw nach Polen fahren. Dort sollen die Spenden dann abgeholt werden.

Kirchen läuteten die Glocken

Besorgt sind auch die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland. Am Donnerstagmittag läuteten im Bistum Mainz vielerorts die Glocken. In allen Gottesdiensten der kommenden Tage werde immer wieder für den Frieden gebetet, sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Damit wolle das Bistum seine Solidarität mit allen Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen.

Friedensgebet in St. Christoph

Das katholische und evangelische Dekanat Mainz-Stadt veranstaltet am Freitag, 25. Februar, 12 Uhr, ein ökumenisches Friedensgebet in St. Christoph in Mainz. Am Freitagabend um 18 Uhr gibt es zudem ein Online-Friedensgebet für die Ukraine. Veranstalter ist die katholische Friedensorganisation Pax-Christi. Der Mainzer Bischof Kohlgraf wird das Friedensgebet halten.