Mainz-Bingen und Wiesbaden richten Ukraine-Hotlines ein

per Mail teilen

Der Landkreis Mainz-Bingen hat eine Service-Hotline für Flüchtlinge aus der Ukraine und ihre Helfer eingerichtet. In deutscher und englischer Sprache werden Fragen nach Unterhalt, Meldepflicht, Unterbringung und medizinischer Versorgung beantwortet. Zudem gibt es eine Email-Adresse unter der sich alle melden können, die Wohnraum oder ihre Hilfe anbieten wollen.

Auch die Stadt Wiesbaden startet am Vormittag eine Telefon-Hotline für Flüchtlinge aus der Ukraine. Laut Sozialdezernent Manjura sind inzwischen 1.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Wiesbaden registriert.