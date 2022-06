Ukraine hilfe bittet um mehr Spenden

Im ehemaligen Karstadt-Kaufhaus LULU in Mainz findet am Donnerstagvormittag wieder ein Basar für Geflüchtete aus der Ukraine statt. Die Ukraine-Hilfe Mainz bittet weiter um finanzielle Unterstützung und Sachspenden. Für die kommenden Monate würde weiterhin Sommerkleidung benötigt. Außerdem brauche der Verein für die Versorgung der Geflüchteten neue Bettwäsche, Decken und Handtücher. Besonders nötig sei außerdem Bekleidung für Kinder bis 6 Jahre. Viele ukrainische Kinder kämen neu in die Kita und bräuchten dafür auch Ausrüstung wie Rucksäcke. Eine Sprecherin der Ukraine-Hilfe Mainz sagte dem SWR, auch finanzielle Hilfe sei nötig, um die Arbeit des Vereins fortzusetzen. Mithilfe von Spendengeldern sei es gelungen, bei der Finanzierung eines medizinisches Geräts zu helfen, das in Krankenhäusern in der Ukraine für die Versorgung von Verletzten benötigt wird.