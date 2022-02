Sprendlingen-Gensingen bietet ukrainischer Partnergemeinde Hilfe an

Vor dem Hintergrund der Ukrainekrise will die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen ihre Partnergemeinde Boratyn weiter unterstützen. Eine Videoschalte ist geplant.

Verbandsgemeindebürgermeister Manfred Scherer (SPD) will der ukrainischen Partnergemeinde Boratyn Hilfe anbieten. In der kommenden Woche sei eine Videoschalte mit der Gemeinde geplant, bei der es ursprünglich vor allem um das nächste Treffen gehen sollte, so Scherer weiter. Im Frühjahr wollten Vertreter der ukrainischen Gemeinde die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen besuchen. Jetzt werde aber auch der sich zuspitzende Russland-Ukraine-Konflikt Thema sein, so Verbandsbürgermeister Scherer. Er wolle die Partner in Boratyn in der geplanten Videoschalte fragen, ob und wenn ja welche Hilfe sie benötigen.

Weit weg von der Konfliktregion

Die Gemeinde Boratyn befindet sich im Westen der Ukraine – weit entfernt vom Krisengebiet, der Region Donbass. Aus Gesprächen weiß Scherer aber, dass sich der Konflikt in der ganzen Ukraine bemerkbar mache, zum Besipiel durch tägliche Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Benzin. Die Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden besteht seit vergangenem Jahr. Damals war bei einem ersten Besuch eine Delegation aus der rheinhessischen Verbandsgemeinde zu Besuch in der Ukraine.