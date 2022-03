Bürgermeister lehnen Unterbringung von Flüchtlingen auf früherem Militärgelände in Nierstein ab

Seit Jahren versuchen Politiker und ein Investorenteam, ein ehemaliges Militärgelände in Nierstein zu entwickeln. Bisher ohne Erfolg, nun könnten Flüchtlinge dort unterkommen.

Die Besitzer des Rhein-Selz-Parks in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) haben angeboten, dass sie auf dem ehemaligen Kasernengelände bis zu 1.000 Flüchtlinge unterbringen könnten. Dafür würde das ehemalige US-Kasernengebäude innerhalb kurzer Zeit instand gesetzt. In den Gebäuden stünden etwa 400 Wohnungen zur Verfügung. Bei größerem Bedarf könnte auf dem Gelände auch eine Zeltstadt entstehen, sagte Ottmar Knußmann, einer der Besitzer des Areals. So könnte man beispielsweise auf Notunterkünfte in Schulturnhallen verzichten. Er habe diesen Vorschlag bereits der Verbandsgemeinde Rhein-Selz unterbreitet, die aber bislang abgelehnt habe.

Bürgermeister: Idee absurd

Bei Facebook schreibt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Klaus Penzer (SPD), er finde es absurd, Flüchtlinge auf einem früheren Militärgelände unterzubringen, auf dem es aussehe als hätten russische Raketen eingeschlagen. Der Bürgermeister von Nierstein, Jochen Schmitt, hat sich dieser Aussage angeschlossen.

Der Kreis Mainz-Bingen, der nach der Verteilung durch die Landesbehörden die Aufgabe hat, die Geflüchteten unterzubringen, hat nach eigenem Bekunden noch nichts von dem Angebot im Rhein-Selz-Park gehört. Wegen der Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes gibt es seit Jahren juristische Auseinandersetzungen zwischen der Stadt Nierstein und der Kreisverwaltung einerseits und den Besitzern des Areals andererseits.