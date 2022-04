Ukraine-Flüchtlinge: Sozialamt am Limit

Beim Sozialamt in Bad Kreuznach gehen derzeit sehr viele Anträge für Sozialleistungen von Geflüchteten aus der Ukraine ein. Nach Angaben der Stadtverwaltung stoßen die Mitarbeitenden bereits an ihre Grenzen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges hätten bereits mehr als 350 Geflüchtete einen Antrag gestellt, um Sozialleistungen zu erhalten. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, sind in den vergangenen vier Wochen damit mehr Neuanträge eingegangen als sonst in einem Jahr. Durch die hohe Anzahl an Anträgen könnten Wartezeiten aktuell nicht vermieden werden.

Auch in Worms würden derzeit viele ukrainische Flüchtlinge Anträge zur finanziellen Unterstützung stellen. Nach Angaben eines Stadtsprechers arbeiten die Mitarbeitenden bereits am Limit. Allerdings könnten noch alle Anträge zeitnah bearbeitet werden, da unter anderem Mitarbeitende aus anderen Abteilungen ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützen würden.