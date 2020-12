Nach den Weihnachtsfeiertagen soll mit den ersten Corona-Impfungen begonnen werden. In Rheinhessen und an der Nahe wurden dafür fünf Impfzentren eingerichtet.

In der ersten Impfphase sollen nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums zunächst Menschen in Alten- und Pflegeheimen durch die mobilen Impfteams geimpft werden. Die betroffenen Menschen sollen in den jeweiligen Einrichtungen direkt informiert werden.

In der zweiten Impfphase werde es eine landesweite Telefonnummer bei einer zentralen Terminvergabestelle für Rheinland-Pfalz geben, hieß es weiter. Dort erhalte man die Termine für die erste und zweite Impfung, sowie einen Aufklärungsbogen. Eine Impfung ohne vorherige Terminvergabe sei nicht möglich.

Ein Überblick über die Impfzentren in der Region:

Impfzentrum für die Stadt Mainz Das Impfzentrum für die Stadt Mainz wurde in der ehemaligen Fachhochschule in Mainz-Gonsenheim eingerichtet. Nach Angaben der Stadt soll dort erst ab dem 4. Januar geimpft werden. Vorher seien mobile Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Altenheimen unterwegs. Anfangs können nach Angaben der Stadt voraussichtlich 200 Menschen pro Tag in zehn barrierefreien Räumen geimpft werden. Später könnten die Kapazitäten auf bis zu 1.000 Menschen erhöht werden. Das hänge auch davon ab, wie viele Impfstoffdosen tatsächlich verfügbar seien. Nach Angaben von Impfzentrumskoordinator Stefan Behrendt müssen die Personen, die geimpft werden, zunächst ihre Terminbestätigung vorlegen. Am Eingang werde Fieber gemessen. Die Patienten würden bei der Anmeldung einen Zettel erhalten, der an jeder Station vorgelegt werden muss. Die Aufklärung erfolge gruppenweise per Video, bei Bedarf kann danach eine Einzelaufklärung mit einem Arzt oder einer Ärztin in Anspruch genommen werden. Nach der Impfung könnten sich die Patienten in einem Beobachtungsbereich aufhalten. Die Empfehlung sei, 15 Minuten dort zu bleiben. Laut Behrendt wird immer ein Rettungsteam anwesend sein, falls es zu akuten Vorfällen kommt. Die Patienten erhielten außerdem eine sogenannte Nebenwirkungskarte. Mögliche Nebenwirkungen nach der Impfung sollen darauf dokumentiert und dann beim zweiten Impftermin vorgelegt werden. SWR Rabea Amri Impfzentrum für die Stadt Worms Die Nikolaus-Dörr-Halle im Wormser Norden wurde nach Angaben der Stadt vor allem wegen der guten Infrastruktur als Standort für das Impfzentrum ausgesucht. Fast alle Bereiche verfügen demnach über eigene sanitäre Anlagen. Zudem seien alle Räume barrierefrei zu erreichen. Es gelte eine Einbahn-Regelung sowie eine generelle Maskenpflicht. Ab dem 4. Januar sollen zunächst mobile Impfteams Mitarbeitende und Bewohner von Altenheimen in Worms gegen das Corona-Virus impfen. Wann genau dann der Betrieb im Impfzentrum losgeht, ist nach Angaben der Stadt noch unklar. Das hänge auch davon ab, wie viele Impfdosen tatsächlich verfügbar seien. Wer einen Termin im Impfzentrum bekommen hat, muss laut Stadt zunächst seine Terminbestätigung vorlegen. Erst dann könne die Halle betreten werden. Direkt am Eingang befindet sich der Empfangstresen, wo zum Beispiel der sogenannten Laufzettel ausgehändigt wird. Die Patienten können sich entscheiden, ob sie über ein Video oder über ein persönliches Gespräch mit einem Arzt aufgeklärt werden möchten. Von den beiden Impfstraßen mit jeweils sieben Impfkabinen soll zunächst nur eine in Betrieb gehen. Nach zwei bis drei Wochen, wenn bei den ersten Patienten die Zweitimpfung erforderlich ist, soll laut Stadt auch die zweite Impfstraße geöffnet werden. Im Gebäude wurden außerdem Wartebereiche, Arztzimmer, Sozialräume für Mitarbeiter, ein Apothekerraum und ein Erste-Hilfe-Zimmer eingerichtet. Impfzentrum für den Kreis Mainz-Bingen Die leerstehende Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Ingelheim wird für den Kreis Mainz-Bingen als Impfzentrum genutzt. Wie viele Personen dort täglich geimpft werden können, hängt nach Angaben der Impfkommission des Kreises von der Zahl der Impfdosen ab, die der Landkreis zugeteilt bekommt. Derzeit kalkuliere man 200 Impfungen pro Tag - künftig sollen es aber mehr werden. Die Patienten werden an der AfA in einer sogenannten Impfstraße in Empfang genommen. In zwei Impflinien durchlaufen Betroffene parallel Schritt für Schritt die gleiche Prozedur: Anmeldung, Aufklärung, Impfung, Nachbeobachtung. Durch die Raumaufteilung in der AfA soll es möglich sein, mehrere Personen gleichzeitig zu informieren. Danach geht es weiter in eine von acht geplanten Impfkabinen. Ein Impf-Team wechselt dort dann von Kabine zu Kabine. Um die erforderliche Zweitimpfung schneller durchführen zu können, soll voraussichtlich ab Januar eine dritte Impflinie eingerichtet werden. SWR Sabine Steinbrecher Impfzentrum für den Kreis Alzey-Worms Das Impfzentrum für den Kreis Alzey-Worms wurde in der neugebauten Fahrzeughalle des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Alzeyer Gewerbegebiet eingerichtet. Die DRK-Fahrzeughalle besteht aus zwei Gebäuden. Wenn es mit den Impfungen losgeht, wird nach Angaben des Landrats des Kreises Heiko Sippel (SPD) in dem einen Gebäude Fieber gemessen. In dem anderen soll die Anmeldung, die Vorbesprechung, die Impfung und eine Nachbesprechung erfolgen. Das alles soll in einem sogenannten Einbahnstraßenverkehr ablaufen. Laut Sippel sollen sich die Menschen bis in den Abend hinein und auch an den Wochenenden impfen lassen können. Impfzentrum für den Kreis Bad Kreuznach Das Impfzentrum befindet sich im ehemaligen Real-Markt in Bad Sobernheim. Das alte Supermarktgebäude ist gegen Einbrüche gesichert. Vor der Anmeldung wird Fieber gemessen, auch Hände desinfizieren ist Pflicht. Vor dem Impfen informiert ein Arzt gruppenweise, Fragen zur Impfung und Bedenken können danach noch individuell besprochen werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Kreuznach sollen in Bad Sobernheim etwa 60 Menschen pro Stunde gegen Corona geimpft werden können. In den ersten Tagen werden eher wenige Menschen erwartet. Denn zunächst sollen mobile Impfteams Alten- und Pflegeheime aufsuchen sowie Risikopatientinnen und -patienten zuhause impfen. Das Impfzentrum in Bad Sobernheim befindet sich im ehemaligen Real-Markt. SWR Dagmar Grimminger

Impfungen beim Hausarzt noch nicht möglich

Eine Impfung beim Hausarzt ist vorerst nicht möglich. Das hängt damit zusammen, dass vermutlich zuerst der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech verimpft wird. Dieser muss bei sehr tiefen Temperaturen transportiert und gelagert werden, was in normalen Praxen nicht möglich ist. Sobald es Impfstoffe gibt, die nicht so hohe Anforderungen an Logistik und Lagerung stellen, soll auch in den Arztpraxen geimpft werden.