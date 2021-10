Zwei Eurofighter der deutschen Luftwaffe haben am Freitagnachmittag für einen lauten Überschall-Knall im Rhein-Main-Gebiet gesorgt. Wie das Kommando der Luftwaffe mitteilte, waren die beiden Kampfflugzeuge aufgestiegen, um Verbindung zu einer Passagiermaschine aufzunehmen, zu der der Funkkontakt abgerissen war. Die in Bayern gestarteten Eurofighter sollten die Passagiermaschine so schnell, wie möglich einholen. Deshalb durchbrachen sie gegen kurz nach 5 am Nachmittag die Schallmauer, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Solch ein Knall würde noch im Umkreis von 60 bis 80 Kilometern zu hören sein. Ein Überschallknall entsteht, wenn ein Flugzeug schneller fliegt, als sich der Lärm seiner Triebwerke ausbreitet. Die Eurofighter konnten nach kurzer Zeit Sichtverbindung und Funkkontakt zu der Passagiermaschine herstellen. Da von der Maschine offenbar keine Gefahr ausging, hat diese den deutschen Luftraum anschließend an der Grenze zu Belgien verlassen.