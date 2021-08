Die Polizei hat am Wochenende auf der Autobahn 61 bei Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) ein völlig überladenes Wohnmobil angehalten. 3,5 Tonnen Gewicht waren laut Polizei erlaubt. Beim Wiegen seien jedoch 1.000 Kilogramm mehr angezeigt worden. Grund für das Übergewicht seien ein Roller auf einem Gepäckträger und viel Gepäck in den Stauräumen gewesen. Die sechsköpfige Familie aus den Niederlanden sei auf dem Weg in den Urlaub nach Kroatien gewesen. Damit sie weiterfahren konnte, ließ sie sich von Freunden einen zusätzlichen Pkw aus den Niederlanden bringen. Mit zwei Fahrzeugen sei es dann weitergegangen, so die Polizei. Den Fahrer erwarte noch ein Bußgeld.