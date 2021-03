Die Polizei sucht nach einer Person, die im Mainzer Stadtteil Hechtsheim innerhalb einer Woche über 100 Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat. Der Schaden wird auf weit über 150.000 Euro geschätzt, so die Ermittler. Einen solchen Fall mit dieser Häufigkeit habe es noch nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Mainzer Polizei. 107 Mal habe der oder die Unbekannte bisher Autos beschädigt - meist abends in der Zeit zwischen 17 und 23 Uhr. Laut Polizei unterscheidet der Täter nicht nach Marke oder Wert der Fahrzeuge. Seit einer Woche werden in der Nähe der Neuen Mainzer Straße im Hechtsheimer Ortskern Seitentüren, Motorhauben manchmal auch das ganze Auto zerkratzt. Der Täter oder die Täterin macht auch nicht vor geparkten Autos unter privaten Carports halt. Hier erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, zum Beispiel durch Videoüberwachung. Die Polizei fährt jetzt in Mainz-Hechtsheim verstärkt Steife.