144 Liter Diesel aus Zug am Bahnhof Alzey abgezapft

Als der Lokführer am Montag losfahren wollte, merkte er, dass Sprit im Tank fehlte. Ein Kollege hatte den Zug drei Tage vorher auf einem Nebengleis des Alzeyer Bahnhofs abgestellt.

Wenn Lokführer ihren Zug abstellen, dann tragen sie in eine Liste ein, wie viel Prozent Kraftstoff noch im Tank ist, erläutert Christian Ollhoff, Sprecher der Bundespolizei in Kaiserslautern. Ein Lokführer habe am 31. Januar eingetragen, dass der Tank noch zu 71 Prozent gefüllt ist. In den Tank des Zuges passen insgesamt fast 2.900 Liter Diesel, erklärt die Polizei.

Zug stand mehrere Tage in Alzey

Als sein Kollege am Sonntag weiterfahren wollte, sei der Tank deutlich leerer gewesen und der Lokführer habe die Polizei gerufen. Wie die Täter die 144 Liter Diesel abgepumpt hätten, werde aktuell ermittelt, so Ollhoff. Und auch, wie sie die Kanister unbemerkt wegschaffen konnten. Die Polizei haben Spuren am Zug gesichert.

Wie die Täter den Sprit abgepumpt haben und wie sie die Kanister weggebracht haben, wird noch ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Der Bahnhof in Alzey sei nicht videoüberwacht, so die Polizei. Das Betreten der Gleise sei zwar verboten, das Gelände sei aber frei zugänglich. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Sie bittet Zeugen, sich zu melden, wenn sie etwas beobachtet haben. Und zwar per Mail unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0.