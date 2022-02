TV Bodenheim wird Landesstützpunkt Geräteturnen

Wegen seiner guten Arbeit gilt der TV Bodenheim (Kreis Mainz-Bingen) nun als Landesstützpunkt Geräteturnen. Es ist der erste Stützpunkt dieser Art in Rheinhessen.

"Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass unsere Arbeit so geschätzt wird", sagt Gerd Offer vom TV Bodenheim. Die Turn-Talent-Schule des Vereins fördert Mädchen ab vier Jahren, um sie möglichst früh an den Leistungssport heran zu führen. Demnächst sollen dann auch Talente aus dem ganzen Land dort trainieren.

Was sind Landesstützpunkte? Landesstützpunkte der verschiedenen Sportarten sind über das gesamte Land Rheinland-Pfalz verteilt. Sie sollen dafür sorgen, dass junge Talente optimale Rahmenbedingungen haben. Dafür gibt es zusätzliche Gelder vom Land, um ein möglichst hohes Niveau zu sichern. Zum Beispiel können dadurch weitere Trainerinnen und Trainer verpflichtet werden. Alters- und leistungsbezogen werden aufsteigend Landesstützpunkte (LSP), Landesleistungszentren (LLZ) und Bundesstützpunkte (BSP) unterhalten. Quelle: Landessportbund

Status gilt vorerst zwei Jahre

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums ist die Talent-Schule in Bodenheim somit der einzige Landesstützpunkt Turnen in Rheinhessen. Der Status als Stützpunkt gilt für die kommenden zwei Jahre, danach werde die Arbeit des TV Bodenheim neu bewertet, so das Ministerium.

Standorte in Rheinhessen

Insgesamt gibt es in Rheinhessen mehrere Landesstützpunkte, unter anderem für den Bereich Ringen in Bad Kreuznach und Mainz, Reiten in Erbes-Büdesheim sowie Sportschießen in Bingen.

Zusätzlich gibt es vier Landesleistungszentren sowie drei Bundesstützpunkte. Eine genaue Übersicht finden Sie hier.